«Челси» заинтересовался Канселу

Португальский защитник «Валенсии» Жоау Канселу попал в сферу интересов «Челси». Ожидается, что за него лондонскому клубу придется заплатить около 45 млн евро.

Контракт 22-летнего игрока с «летучими мышами» истекает летом 2021 года. Напомним, что этой зимой Канселу был близок к переходу в «Барселону».