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«Челси» заинтересовался Канселу

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Валенсия, Канселу Жоау
Сегодня, 06:12 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный

Португальский защитник «Валенсии» Жоау Канселу попал в сферу интересов «Челси». Ожидается, что за него лондонскому клубу придется заплатить около 45 млн евро.

Контракт 22-летнего игрока с «летучими мышами» истекает летом 2021 года. Напомним, что этой зимой Канселу был близок к переходу в «Барселону».

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