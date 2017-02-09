«Челси» заинтересовался Канселу
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Валенсия, Канселу Жоау
Сегодня, 06:12 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Португальский защитник «Валенсии» Жоау Канселу попал в сферу интересов «Челси». Ожидается, что за него лондонскому клубу придется заплатить около 45 млн евро.
Контракт 22-летнего игрока с «летучими мышами» истекает летом 2021 года. Напомним, что этой зимой Канселу был близок к переходу в «Барселону».
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