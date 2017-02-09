Таски: «Каррера здорово передает нам свою волю к победе»

Защитник «Спартака» Сердар Таски отметил, что главный тренер команды Массимо Каррера является хорошим мотиватором:

«В чем для меня состоит феномен „Спартака“ Карреры? Прежде всего, выделю нашу физическую готовность. Она в полном порядке, а футболист в каждом матче должен чувствовать себя отлично. Еще отмечу появившуюся уверенность в собственных силах. А что касается Массимо, он здорово передает нам свою волю к победе. Благодаря пламенным речам и установкам мы очень хорошо и надолго заряжаемся энергией, помогающей на поле.

Солидарен ли с Зобниным, который назвал Карреру самым сильным мотиватором из своих тренеров? Бесспорно, у Романа были основания на такое заявление. Я, правда, не буду говорить категорично, поскольку наверняка в мире найдутся и другие специалисты, умеющие столь же мощно мотивировать. Но Каррера действительно в этом очень хорош».

Таски также рассказал, почему принял решение не покидать «Спартак» в зимнее трансферное окно.