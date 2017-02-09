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Рейнгольд: «Мне очевидно, что игру „Спартака“ выстроил Каррера, а не Аленичев или Карпин»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Рейнгольд Валерий , Каррера Массимо , Аленичев Дмитрий , Карпин Валерий
Сегодня, 07:59 | Источник: rusfootball.info | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал слова наставника красно-белых Массимо Карреры относительно его тренерского вклада в московскую команду:

«Мне показалось, что он немного лукавил в этом интервью. Возможно, команда еще не до конца его, но игровой почерк принадлежит итальянцу. Кто-то говорит, что эту игру выстроил Аленичев, кто-то вспоминает Карпина, но мне очевидно, что это следствие работы Карреры, который взбодрил коллектив, потребовал от него полной самоотдачи. Итальянец говорит, что никого держать насильно в клубе не собирается — и это правильно. Не хочешь играть — уходи! Мне импонируют люди, которые серьезно говорят о футболе. Да и чего Каррере терять: обеспечен, сам себе сделал имя. Я лишь могу пожелать ему успеха. Мне лично очень нравится то, как он работает в „Спартаке“».

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