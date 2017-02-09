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Марсело: «Для меня Рамос как старший брат»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Марсело, Рамос Серхио
Сегодня, 08:37 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Реала» Марсело рассказал о своей дружбе с капитаном «сливочных» Серхио Рамосом и назвал своего кумира:

«Для меня Рамос как старший брат. Считаю, что его лучшее качество - это то, что он никогда не сдается, мало кто обладает такой характеристикой.

Он многому научил меня и уже на протяжении многих лет является моим другом.

Кому я подражал в детстве? Моим кумиром всегда был Роберто Карлос - всегда был и до сих является».

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