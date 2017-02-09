Марсело: «Для меня Рамос как старший брат»

Защитник «Реала» Марсело рассказал о своей дружбе с капитаном «сливочных» Серхио Рамосом и назвал своего кумира:

«Для меня Рамос как старший брат. Считаю, что его лучшее качество - это то, что он никогда не сдается, мало кто обладает такой характеристикой.

Он многому научил меня и уже на протяжении многих лет является моим другом.

Кому я подражал в детстве? Моим кумиром всегда был Роберто Карлос - всегда был и до сих является».