Марсело: «Для меня Рамос как старший брат»
Сегодня, 08:37 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Реала» Марсело рассказал о своей дружбе с капитаном «сливочных» Серхио Рамосом и назвал своего кумира:
«Для меня Рамос как старший брат. Считаю, что его лучшее качество - это то, что он никогда не сдается, мало кто обладает такой характеристикой.
Он многому научил меня и уже на протяжении многих лет является моим другом.
Кому я подражал в детстве? Моим кумиром всегда был Роберто Карлос - всегда был и до сих является».
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