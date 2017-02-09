Рейтинг@Mail.ru

Чугайнов: «Потеря Самедова даже близко невосполнима для „Локомотива“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Чугайнов Игорь , Самедов Александр, Фарфан Джефферсон
Сегодня, 08:48 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов полагает, что уход полузащитника Александра Самедова в «Спартак» отрицательно скажется на результатах «железнодорожников»:

«Потеря Самедова, ключевого игрока команды, даже близко невосполнима. У „Локо“ были проблемы в атаке, а без Александра станет еще тяжелее. Он отдавал голевые передачи, создавал в одиночку моменты. Не зря же Самедов один из лучших бомбардиров команды в первой части сезона.

А надеяться на Фарфана я бы не стал. Трудно спрогнозировать, как он поведет себя ранней весной на наших полях, которые не всегда отличаются качеством. Он уже немолод, лучшие матчи провел за „Шальке“».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:20, редактировал Сегодня 09:20
ответ пользователю Тажутин Артур (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:18
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 09:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:02 Шалимов: «Тренерский штаб „Краснодара“ уже знает о „Фенербахче“ всё» 5
09:49 Кержаков: «Луческу досконально изучает всё, любые детали игры» 5
07:59 Рейнгольд: «Мне очевидно, что игру „Спартака“ выстроил Каррера, а не Аленичев или Карпин» 8
05:56 Чугайнов: «Миранчуку было бы комфортно в ЦСКА, где ставка на молодых ребят» 33
03:49 Уткин: «Думаю, история вокруг Зозули надуманная»
02:37 Рейнгольд: «Макеев – игрок ниже среднего, ему самое место где-нибудь в Костроме» 16
01:59 Уткин: «Уход Карреры в случае победы в Премьер-Лиге? В Европе никому не интересна РФПЛ» 17
00:18 Уткин: «Дзюба мне не кажется лидером» 12
Вчера
19:51 Бубнов: «ЦСКА нужно играть в комбинационный футбол, а мы этого не видим» 56
16:25 Слуцкий: «Буду приходить на „Арену ЦСКА“, как к себе домой, и в команду тоже» 68
все материалы по этой теме
Турниры