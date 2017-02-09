Чугайнов: «Потеря Самедова даже близко невосполнима для „Локомотива“»

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов полагает, что уход полузащитника Александра Самедова в «Спартак» отрицательно скажется на результатах «железнодорожников»:

«Потеря Самедова, ключевого игрока команды, даже близко невосполнима. У „Локо“ были проблемы в атаке, а без Александра станет еще тяжелее. Он отдавал голевые передачи, создавал в одиночку моменты. Не зря же Самедов один из лучших бомбардиров команды в первой части сезона.

А надеяться на Фарфана я бы не стал. Трудно спрогнозировать, как он поведет себя ранней весной на наших полях, которые не всегда отличаются качеством. Он уже немолод, лучшие матчи провел за „Шальке“».