Чугайнов: «Потеря Самедова даже близко невосполнима для „Локомотива“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Чугайнов Игорь , Самедов Александр, Фарфан Джефферсон
Сегодня, 08:48 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов полагает, что уход полузащитника Александра Самедова в «Спартак» отрицательно скажется на результатах «железнодорожников»:
«Потеря Самедова, ключевого игрока команды, даже близко невосполнима. У „Локо“ были проблемы в атаке, а без Александра станет еще тяжелее. Он отдавал голевые передачи, создавал в одиночку моменты. Не зря же Самедов один из лучших бомбардиров команды в первой части сезона.
А надеяться на Фарфана я бы не стал. Трудно спрогнозировать, как он поведет себя ранней весной на наших полях, которые не всегда отличаются качеством. Он уже немолод, лучшие матчи провел за „Шальке“».
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