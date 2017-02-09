Виллиан: «Коста говорит, что не поменял бы свой стиль игры, даже играй он против мамы»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Виллиан, Коста Диего, Конте Антонио
Сегодня, 08:59 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Челси» Виллиан рассказал, что конфликт между главным тренером «синих» Антонио Конте и нападающим Диего Костой остался в прошлом:
«Темперамент Косты и Конте горяч, но они очень хорошие люди.
Для тех, кто его не знает, Коста кажется грубым парнем, который постоянно хочет драться, но это лишь на поле.
Он всегда говорит нам: „Вот такой я на поле, ничего не могу поделать. Я бы был таким, даже если бы играл против своей мамы“.
Это человек, который хочет побеждать, который борется за каждый мяч, он хочет забивать, и это здорово.
Вне поля он постоянно шутит и общается с одноклубниками. Между Костой и Конте нет никаких проблем».
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