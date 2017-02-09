Руководство МЮ намерено продлить сотрудничество с Моуриньо ещё на год
Сегодня, 09:16 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Летом контракт главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо с клубом может быть продлен еще на год. Об этом сообщил источник, близкий к манкунианскому клубу:
«Клуб намерен обсудить с Жозе продление его контракта по окончании сезона.
В его трудовом договоре есть пункт о продлении сотрудничества еще на год, если этого будут хотеть боссы клуба.
Моуриньо уже любят в МЮ, на его стороне болельщики. Есть чувство, что это начало чего-то особенного.
Владельцы клуба хотят продлить контракт с португальцем. Они довольны его работой на данный момент».
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А так да, по сравнению с предыдущими 2 тренерами у МЮ хоть игра появилась, а не тягомотина...
Уверен, что играй сейчас Марсьяль и Решфорд на уровне прошлого сезона, МЮ был бы еще выше в таблице.