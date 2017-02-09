Руководство МЮ намерено продлить сотрудничество с Моуриньо ещё на год

Летом контракт главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо с клубом может быть продлен еще на год. Об этом сообщил источник, близкий к манкунианскому клубу:

«Клуб намерен обсудить с Жозе продление его контракта по окончании сезона.

В его трудовом договоре есть пункт о продлении сотрудничества еще на год, если этого будут хотеть боссы клуба.

Моуриньо уже любят в МЮ, на его стороне болельщики. Есть чувство, что это начало чего-то особенного.

Владельцы клуба хотят продлить контракт с португальцем. Они довольны его работой на данный момент».