Карвахаль приступил к тренировкам в общей группе «Реала»
Сегодня, 09:41 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Лазарет мадридского «Реала» продолжает пустеть.
Вслед за защитником Марсело и хавбеком Лукой Модричем к тренировкам в общей группе команды присоединился защитник Даниэль Карвахаль.
Напомним, что Карвахаль не появлялся на поле в официальных матчах с 15 января, когда травмировал бедро в поединке 18-го тура Ла Лиги против «Севильи».
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