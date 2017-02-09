Карвахаль приступил к тренировкам в общей группе «Реала»

Лазарет мадридского «Реала» продолжает пустеть.

Вслед за защитником Марсело и хавбеком Лукой Модричем к тренировкам в общей группе команды присоединился защитник Даниэль Карвахаль.

Напомним, что Карвахаль не появлялся на поле в официальных матчах с 15 января, когда травмировал бедро в поединке 18-го тура Ла Лиги против «Севильи».