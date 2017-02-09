Кержаков: «Луческу досконально изучает всё, любые детали игры»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков впечатлен опытом и наблюдательностью главного тренера «сине-бело-голубых» Мирчи Луческу:

«Невозможно знать футбол лучше Луческу. Он понимает и досконально изучает все, любые детали игры.

Возьмем угловой. Допустим, при подаче мяч закручивается по траектории к воротам. По мнению Луческу, если последует удар головой, то именно в ближний угол. Так оно и происходит, как правило, потому что туда проще бить головой при таком вращении мяча. Если подача закручивается от ворот – скорее всего последует удар головой в дальний угол. Так что вратарям нужно смотреть на то, какой ногой футболист обычно исполняет навес. В зависимости от этого ставить футболистов на штанги. Это только одна из мелочей».

Ранее Кержаков признался, что осознает близость окончания своей карьеры.