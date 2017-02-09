Рейтинг@Mail.ru

Деулофеу: «Эти три очка „Милана“ стоят шести, да что там - десяти очков!»

Матч: БолоньяБолонья0 : 1МиланМилан
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Деулофеу Жерар
Сегодня, 10:30 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Арендованный «Миланом» у «Эвертона» до конца сезона нападающий Жерар Деулофеу поделился эмоциями от победы над «Болоньей» (1:0) в перенесенном матче 18-го тура Серии А. Примечательно, что «россонери» доигрывали матч, оставшись вдевятером после удалений Габриэля Палетты (36 минута) и Юрая Куцки (60 минута).

«Невероятный вечер. Это крайне важные три очка, мы очень счастливы.

Эти три очка стоят шести, да что там - десяти очков! Никогда не видел такой игры, ведь мы играли вдевятером против одиннадцати.

Прогрессируя день за днем, от игры к игре, этот „Милан“, где полно молодых игроков, сможет замахнуться на многое».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:43
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 10:33
Показать
Немного троллинга
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:33 Кальехон: «Роналду - абсолютно нормальный и скромный человек» 1
10:43 Киоун: «Озил бы не попал в стартовый состав непобедимого „Арсенала“ сезона 2003/04» 5
10:19 Эшли Янг: «Мама отправляет мне по почте курицу» 12
09:07 Гарсия: «Пайет - это крайне важный игрок для „Марселя“» 0
08:59 Виллиан: «Коста говорит, что не поменял бы свой стиль игры, даже играй он против мамы» 9
08:37 Марсело: «Для меня Рамос как старший брат» 6
00:27 Маротта: «Нет никаких оснований, что Аллегри покинет „Ювентус“» 3
Вчера
23:08 Кальехон: «Роналду - лучший игрок мира на данный момент» 24
21:24 Баллак: «Если Озил хочет выиграть значимые титулы, то ему лучше перейти в „Баварию“» 12
21:09 Мхитарян: «МЮ не был клубом моей мечты, но он лучше „Боруссии“» 32
все материалы по этой теме
Турниры