Деулофеу: «Эти три очка „Милана“ стоят шести, да что там - десяти очков!»

Арендованный «Миланом» у «Эвертона» до конца сезона нападающий Жерар Деулофеу поделился эмоциями от победы над «Болоньей» (1:0) в перенесенном матче 18-го тура Серии А. Примечательно, что «россонери» доигрывали матч, оставшись вдевятером после удалений Габриэля Палетты (36 минута) и Юрая Куцки (60 минута).

«Невероятный вечер. Это крайне важные три очка, мы очень счастливы.

Эти три очка стоят шести, да что там - десяти очков! Никогда не видел такой игры, ведь мы играли вдевятером против одиннадцати.

Прогрессируя день за днем, от игры к игре, этот „Милан“, где полно молодых игроков, сможет замахнуться на многое».