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Кержаков: «Пойдёт ли „Зенит“ за Дзюбой? Не знаю»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Кержаков Александр, Дзюба Артём, Данни
Сегодня, 10:51 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что фактическим лидером «сине-бело-голубых» останется полузащитник Данни, несмотря на то, что капитаном команды недавно был назначен нападающий Артем Дзюба:

«Я так понимаю, что Данни остался капитаном, а Дзюба стал вице-капитаном. Так было бы правильнее. Может быть много теорий, но надо исходить из того, чем руководствовался главный тренер. Не думаю, что это был шаг сближения между болельщиками „Зенита“ и Артемом. Просто Луческу показывает, что надо забывать о внешних факторах и смотреть только на результат. Он дал понять, что Дзюба один из россиян, которые практически всегда будут выходить в стартовом составе. Значит это человек, который своей страстью на поле доказал тренеру, что он достоин звания вице-капитана.

Пойдет ли „Зенит“ за Дзюбой? Не знаю. Он еще не проявлял себя как капитан. Я все-таки придерживаюсь той мысли, что даже если и сложится проблемная ситуация, ее будет решать Данни. А когда его нет, на поле команду может вывести и Артем».

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