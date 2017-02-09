«Интер» претендует на Агуэро, «Ман Сити» оценил игрока в 93 млн евро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Интер, Агуэро Серхио
Сегодня, 11:05 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Судя по слухам, в «Манчестер Сити» готовы расстаться с нападающим Серхио Агуэро ближайшим летом.
28-летний аргентинец, потерявший место в стартовом составе «горожан», не вписывается в игровые идеи главного тренера клуба Хосепа Гвардиолы, который предпочел бы заменить игрока более молодым футболистом, способным действовать в прессинге.
В услугах Агуэро при этом заинтересован целый ряд клубов, среди которых называется «Интер». Сообщается, что «нерадзурри» уже обращались в манкунианский клуб относительно возможности трансфера нападающего и получили утвердительный ответ. По слухам, «Сити» готов продать Агуэро за 93 млн евро.
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