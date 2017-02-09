«Интер» претендует на Агуэро, «Ман Сити» оценил игрока в 93 млн евро

Судя по слухам, в «Манчестер Сити» готовы расстаться с нападающим Серхио Агуэро ближайшим летом.

28-летний аргентинец, потерявший место в стартовом составе «горожан», не вписывается в игровые идеи главного тренера клуба Хосепа Гвардиолы, который предпочел бы заменить игрока более молодым футболистом, способным действовать в прессинге.

В услугах Агуэро при этом заинтересован целый ряд клубов, среди которых называется «Интер». Сообщается, что «нерадзурри» уже обращались в манкунианский клуб относительно возможности трансфера нападающего и получили утвердительный ответ. По слухам, «Сити» готов продать Агуэро за 93 млн евро.