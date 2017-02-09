«Ливерпуль» и Лаллана обсуждают новый четырёхлетний контракт

По информации британской прессы, переговоры между «Ливерпулем» и полузащитником «красных» Адамом Лалланой о продлении контракта находятся на продвинутой стадии.

Все идет к тому, что 28-летний хавбек заключит с клубом новое трудовое соглашение, действительное до 2021 года.

По слухам, жалование игрока будет составлять 150 тысяч фунтов в неделю.