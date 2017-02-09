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«Ливерпуль» и Лаллана обсуждают новый четырёхлетний контракт

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Ливерпуль, Лаллана Адам
Сегодня, 11:13 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британской прессы, переговоры между «Ливерпулем» и полузащитником «красных» Адамом Лалланой о продлении контракта находятся на продвинутой стадии.

Все идет к тому, что 28-летний хавбек заключит с клубом новое трудовое соглашение, действительное до 2021 года.

По слухам, жалование игрока будет составлять 150 тысяч фунтов в неделю.

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