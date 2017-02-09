Канунников: «Что хуже — „Спартак“ или ЦСКА? Меня ведь сожрут!»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников, который в прошлом был игроком «Зенита», ответил на довольно провокационный вопрос:

«Что хуже — „Спартак“ или ЦСКА? Ой, дайте подумать. Если что-то отвечу, меня ведь сожрут! Наверное, все-таки „Спартак“ для „Зенита“, у них всегда такое принципиальное дерби. Просто между ЦСКА и „Зенитом“ все последние годы идет борьба за чемпионство, и тоже соперничество стало принципиальным».

В декабре сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к Канунникову.