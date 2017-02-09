Бывший вингер «Реала» и «Алании» Дренте выпустил рэп-сингл
Сегодня, 11:55 | Источник: Goal.com | Фото: youtube.com | Редакция: Антон Белюсь
Один из самых провальных трансферов в истории «Реала», бывший вингер сборной Нидерландов Ройстон Дренте выпустил рэп-сингл под названием «Paranoia».
29-летний футболист, который находится в статусе свободного агента после того, как летом покинул состав клуба из ОАЭ «Банияс», ищет себя в других сферах жизни.
Дренте записал данный сингл под сценическим псевдонимом Roya2Faces.
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Сегодня 12:55
такая ..уйня, что я чуть не расплакался ))) я бы лучше дзюбу послушал..
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тебя просто тронуло за живое. мыло, наверно, с ними в душе уронил