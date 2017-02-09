Бывший вингер «Реала» и «Алании» Дренте выпустил рэп-сингл

Один из самых провальных трансферов в истории «Реала», бывший вингер сборной Нидерландов Ройстон Дренте выпустил рэп-сингл под названием «Paranoia».

29-летний футболист, который находится в статусе свободного агента после того, как летом покинул состав клуба из ОАЭ «Банияс», ищет себя в других сферах жизни.

Дренте записал данный сингл под сценическим псевдонимом Roya2Faces.