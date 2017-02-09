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Игнатьев: «Чанов был очень хорошим человеком и замечательным футболистом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Игнатьев Борис
Сегодня, 12:04 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Бывший рулевой сборной России Борис Игнатьев прокомментировал печальную весть о том, что из жизни ушел экс-вратарь сборной СССР Виктор Чанов:

«Это очень трагично. Мы работали вместе с Витей в сборной СССР. Большой спортсмен, отлично защищал ворота. 

Помню, я ему говорил, как Марадона бьет штрафные. Нужно было ставить стенку на одного игрока больше, закрывать штангу. На что Витя возразил: „Ну что, Петрович, он лучше других бьет что ли?“. И в финале Марадона ставит мяч и забивает штрафной. Витя был удивлен: „Ну и бьет, я такого еще не видел!“ Он был очень хорошим человеком и замечательным футболистом. Это целая эпоха нашего футбола.

Я прекрасно знаю его семью. Хочется выразить слова соболезнования родственникам и друзьям Виктора».

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