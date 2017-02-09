Игнатьев: «Чанов был очень хорошим человеком и замечательным футболистом»

Бывший рулевой сборной России Борис Игнатьев прокомментировал печальную весть о том, что из жизни ушел экс-вратарь сборной СССР Виктор Чанов:

«Это очень трагично. Мы работали вместе с Витей в сборной СССР. Большой спортсмен, отлично защищал ворота.

Помню, я ему говорил, как Марадона бьет штрафные. Нужно было ставить стенку на одного игрока больше, закрывать штангу. На что Витя возразил: „Ну что, Петрович, он лучше других бьет что ли?“. И в финале Марадона ставит мяч и забивает штрафной. Витя был удивлен: „Ну и бьет, я такого еще не видел!“ Он был очень хорошим человеком и замечательным футболистом. Это целая эпоха нашего футбола.

Я прекрасно знаю его семью. Хочется выразить слова соболезнования родственникам и друзьям Виктора».