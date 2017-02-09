Сборная России упала на 61 строчку рейтинга ФИФА
Сегодня, 12:38 | Источник: FIFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Сборная России продолжает падение в рейтинге ФИФА. На этот раз россияне потеряли 5 позиций и оказались на 61-й строчке рейтинга - худшее достижение в истории национальной команды.
Первая десятка сборных выглядит следующим образом:
1 (1). Аргентина — 1635 очков,
2 (2). Бразилия – 1529,
3 (3). Германия – 1433,
4 (4). Чили — 1386,
5 (5). Бельгия – 1371,
6 (7). Франция – 1313,
7 (6). Колумбия – 1304,
8 (8). Португалия – 1240,
9 (9). Уругвай – 1195,
10 (10). Испания – 1168
…
61 (56). Россия — 592.
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"Всем своим авторитетом пробила пол" - более жизнерадостно :)
Зачем на этом спекулировать - не понятно.
Смех, да и только.
А сб. России Кубок Конфедераций в помощь. Иначе так и будут падать со скоростью звука.
Мудко должен быть доволен!!!