Венгер: «Моё будущее? Оно впереди меня»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отказывается говорить о том, останется ли он в команде по окончании нынешнего сезона:

«Мое будущее? Спасибо, что заботитесь о нем.

Мое будущее впереди меня. Всю свою энергию я трачу на то, чтобы „Арсенал“ был успешен.

Я каждую неделю отвечаю на этот вопрос. В сравнении с прошлой неделей ничего не изменилось, вот и все».