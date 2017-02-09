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Венгер: «Моё будущее? Оно впереди меня»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Венгер Арсен
Сегодня, 12:51 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отказывается говорить о том, останется ли он в команде по окончании нынешнего сезона:

«Мое будущее? Спасибо, что заботитесь о нем.

Мое будущее впереди меня. Всю свою энергию я трачу на то, чтобы „Арсенал“ был успешен.

Я каждую неделю отвечаю на этот вопрос. В сравнении с прошлой неделей ничего не изменилось, вот и все».

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