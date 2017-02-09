«Анжи» объявил о подписании голкипера ЦСКА Герасимова

Голкипер Дмитрий Герасимов стал игроком «Анжи».

17-летний вратарь, который ранее был заявлен за московский ЦСКА, заключил трудовое соглашение с махачкалинским клубом, срок действия которого не разглашается.

Ранее «Анжи» объявил о подписании защитника Сергея Брызгалова.