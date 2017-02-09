«Анжи» объявил о подписании голкипера ЦСКА Герасимова
Сегодня, 13:01 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Антон Белюсь
Голкипер Дмитрий Герасимов стал игроком «Анжи».
17-летний вратарь, который ранее был заявлен за московский ЦСКА, заключил трудовое соглашение с махачкалинским клубом, срок действия которого не разглашается.
Ранее «Анжи» объявил о подписании защитника Сергея Брызгалова.
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