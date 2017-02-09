Перес обсудит с президентом «Торино» возможный переход Белотти в «Реал»

По информации итальянских СМИ, «Торино» и «Реал» в ближайшее время обсудят возможный трансфер нападающего «быков» Андреа Белотти в мадридский клуб.

23-летний форвард, недавно заключивший с туринским клубом новый контракт, в котором прописаны отступные в размере 100 млн евро, привлек к своей персоне внимание многих ведущих клубов Европы, наколотив в нынешнем сезоне 17 мячей в 23 матчах.

Сообщается, что президенты «Торино» и «Реала» Урбано Кайро и Флорентино Перес находятся в прекрасных отношениях и вскоре обсудят возможность перехода итальянского нападающего.