Перес обсудит с президентом «Торино» возможный переход Белотти в «Реал»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Торино, Реал, Белотти Андреа, Перес Флорентино
Сегодня, 13:13 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, «Торино» и «Реал» в ближайшее время обсудят возможный трансфер нападающего «быков» Андреа Белотти в мадридский клуб.
23-летний форвард, недавно заключивший с туринским клубом новый контракт, в котором прописаны отступные в размере 100 млн евро, привлек к своей персоне внимание многих ведущих клубов Европы, наколотив в нынешнем сезоне 17 мячей в 23 матчах.
Сообщается, что президенты «Торино» и «Реала» Урбано Кайро и Флорентино Перес находятся в прекрасных отношениях и вскоре обсудят возможность перехода итальянского нападающего.
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