Хёнесс: «Коста пытается выбить себе зарплату побольше. В „Баварии“ это не пройдёт»

Президент «Баварии» Ули Хенесс довольно резко отреагировал на слова вингера мюнхенского клуба Дугласа Косты, который заявил, что не чувствуют себя в Мюнхене абсолютно счастливым:

«Это отчаянная попытка выбить себе зарплату побольше.

У нас такое не пройдет. Он может еще хоть 10 раз попытаться. Он точно не похож на нуждающегося».

Ранее слова Косты прокомментировал главный тренер «красных» Карло Анчелотти.