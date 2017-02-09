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Хёнесс: «Коста пытается выбить себе зарплату побольше. В „Баварии“ это не пройдёт»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария
Сегодня, 13:27 | Источник: TZ.de | Фото: Официальный сайт ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Баварии» Ули Хенесс довольно резко отреагировал на слова вингера мюнхенского клуба Дугласа Косты, который заявил, что не чувствуют себя в Мюнхене абсолютно счастливым:

«Это отчаянная попытка выбить себе зарплату побольше.

У нас такое не пройдет. Он может еще хоть 10 раз попытаться. Он точно не похож на нуждающегося».

Ранее слова Косты прокомментировал главный тренер «красных» Карло Анчелотти.

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