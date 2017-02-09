Хёнесс: «Коста пытается выбить себе зарплату побольше. В „Баварии“ это не пройдёт»
Сегодня, 13:27 | Источник: TZ.de | Фото: Официальный сайт ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь
Президент «Баварии» Ули Хенесс довольно резко отреагировал на слова вингера мюнхенского клуба Дугласа Косты, который заявил, что не чувствуют себя в Мюнхене абсолютно счастливым:
«Это отчаянная попытка выбить себе зарплату побольше.
У нас такое не пройдет. Он может еще хоть 10 раз попытаться. Он точно не похож на нуждающегося».
Ранее слова Косты прокомментировал главный тренер «красных» Карло Анчелотти.
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Кроме того что талантлив и техничен, еще и работоспособный.
Можно было распрощаться с Роббеном и Рибери - они до сих пор топари, но за стариков держаться долго нельзя, нужно наигрывать замену им.
Коста ведь показал в том сезоне что готов и заслуживает быть основным. 11 передач в первый же сезон в лиге. Это больше чем Роббен выдавал в любой из сезонов, это больше чем Рибери выдавал в свои первые 3 сезона в Баварии, больше чем выдаёт распиаренный "новый хави" Алькантара. В первом же сезоне когда приходилось адаптироваться и притираться к партнёрам!!!