Фанаты «Интера» проведут акцию протеста против судейства Риццоли

Болельщики «Интера» намерены выразить свое возмущение судейством Николы Риццоли в матче 23-го тура Серии А против «Ювентуса».

На поединок 24-го тура чемпионата Италии против «Эмполи» поклонники «нерадзурри» придут с белыми платками.

«Мы хотим провести акцию протеста после того, что случилось в воскресенье.

Также это посыл клубу - такое нельзя спускать с рук. Поэтому мы просим всех болельщиков „Интера“ прийти на „Джузеппе Меацца“ с белым платком и махать им в знак протеста», - заявил Пьетро Галленци - инициатор данной акции.

Напомним, что «Интер» в ближайших двух поединках не сможет рассчитывать на услуги Мауро Икарди и Ивана Перишича, которые были дисквалифицированы на два матча Серии А за инциденты в поединке с «Ювентусом».