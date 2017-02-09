Фанаты «Интера» проведут акцию протеста против судейства Риццоли
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события, Интернационале -:- Эмполи, Ювентус 1:0 Интернационале
Сегодня, 13:45 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Болельщики «Интера» намерены выразить свое возмущение судейством Николы Риццоли в матче 23-го тура Серии А против «Ювентуса».
На поединок 24-го тура чемпионата Италии против «Эмполи» поклонники «нерадзурри» придут с белыми платками.
«Мы хотим провести акцию протеста после того, что случилось в воскресенье.
Также это посыл клубу - такое нельзя спускать с рук. Поэтому мы просим всех болельщиков „Интера“ прийти на „Джузеппе Меацца“ с белым платком и махать им в знак протеста», - заявил Пьетро Галленци - инициатор данной акции.
Напомним, что «Интер» в ближайших двух поединках не сможет рассчитывать на услуги Мауро Икарди и Ивана Перишича, которые были дисквалифицированы на два матча Серии А за инциденты в поединке с «Ювентусом».
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