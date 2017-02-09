«Атлетик» продлил контракт с Йераем, у которого в декабре был обнаружен рак

Пресс-служба «Атлетика» сообщает о том, что клуб продлил контракт с защитником Йераем Альваресом.

Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2022 года. В договоре предусмотрена «клаусула» - 30 млн евро.

В декабре у 22-летнего Альвареса был обнаружен рак яичек. Однако игрок был успешно прооперирован и уже успел вернуться на поле.