Марадона: «Сампаоли - лучший аргентинский тренер»

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона считает наставника «Севильи» Хорхе Сампаоли лучшим аргентинским тренером:

«Я бы считал лучшим аргентинским тренером Диего Симеоне, но, уходя из „Ривер Плейт“, он оставил клуб на последнем месте.

Поэтому, думаю, сегодня лучшим аргентинским тренером является Сампаоли».