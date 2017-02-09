Марадона: «Сампаоли - лучший аргентинский тренер»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Севилья, Марадона Диего , Сампаоли Хорхе , Симеоне Диего
Сегодня, 14:09 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона считает наставника «Севильи» Хорхе Сампаоли лучшим аргентинским тренером:
«Я бы считал лучшим аргентинским тренером Диего Симеоне, но, уходя из „Ривер Плейт“, он оставил клуб на последнем месте.
Поэтому, думаю, сегодня лучшим аргентинским тренером является Сампаоли».
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Видимо применение кокса отразилось таки на психике.)