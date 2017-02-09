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Полиция Киева завела уголовное дело по статье «Умышленное убийство» после смерти Чанова

Соккер.Ру // Заграница: события
Сегодня, 14:25 | Источник: Сайт Национальной полиции Украины (Киев) | Редакция: Антон Белюсь

Начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский сообщил о том, что национальная полиция Киева завела уголовное дело по статье «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины из-за смерти бывшего голкипера сборной СССР Виктора Чанова:

«Предварительно установлено, что мужчину без сознания 21 января 2017 года в десять часов доставила в медицинское учреждение „скорая“ из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты. Пациенту с тяжелым диагнозом оказывалась необходимая медицинская помощь, все время он был без сознания. Вчера вечером медики констатировали смерть бывшего футболиста.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. По факту смерти мужчины начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Все собранные материалы через органы прокуратуры будут переданы в Главное управление Национальной полиции в Киевской области, поскольку трагическое событие произошло там».

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