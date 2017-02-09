Чеферин хочет, чтобы 16 европейских сборных были разведены по разным группам на ЧМ-2026
Сегодня, 15:07 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
УЕФА намерен выставить свои требования ФИФА, касающиеся чемпионата мира 2026 года, в котором участие примут 48 сборных вместо привычных на данный момент 32.
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация будет настаивать на том, чтобы в турнире могли участвовать 16 сборных из Европы, которые при этом следовало бы развести по 16 группам.
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Может это не Чеферин говорил?