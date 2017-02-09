Чеферин хочет, чтобы 16 европейских сборных были разведены по разным группам на ЧМ-2026

УЕФА намерен выставить свои требования ФИФА, касающиеся чемпионата мира 2026 года, в котором участие примут 48 сборных вместо привычных на данный момент 32.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация будет настаивать на том, чтобы в турнире могли участвовать 16 сборных из Европы, которые при этом следовало бы развести по 16 группам.