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Де Хеа: «На тему „Реала“ я говорить не буду»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Реал, Де Хеа Давид
Сегодня, 15:17 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не стал комментировать появившуюся в прессе информацию о том, что в его услугах может быть заинтересован «Реал», который летом попытается приобрести испанца:

«Никто не может предсказывать будущее. На то оно и будущее.

Я очень счастлив в МЮ, это отличный клуб. В Англии люди получают от футбола удовольствие.

А на тему „Реала“ я говорить не буду. Мне нужно сосредоточиться на выступлениях за свой клуб».

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