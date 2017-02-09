Де Хеа: «На тему „Реала“ я говорить не буду»
Сегодня, 15:17 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не стал комментировать появившуюся в прессе информацию о том, что в его услугах может быть заинтересован «Реал», который летом попытается приобрести испанца:
«Никто не может предсказывать будущее. На то оно и будущее.
Я очень счастлив в МЮ, это отличный клуб. В Англии люди получают от футбола удовольствие.
А на тему „Реала“ я говорить не буду. Мне нужно сосредоточиться на выступлениях за свой клуб».
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Ну а если неймется купить рамщика, то Куртуа посильнее Де Хеа будет.