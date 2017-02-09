«Интер» обжаловал дисквалификацию Икарди и Перишича
Сегодня, 15:32 | Источник: ФК "Интер" | Редакция: Антон Белюсь
«Интер» обжаловал дисквалификацию своих футболистов Мауро Икарди и Ивана Перишича, которые ранее были дисквалифицированы на два матча Серии А за неспортивное поведение в поединке 23-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса».
Напомним, что Перишич, получивший в матче красную карточку, был наказан за оскорбление судей, Икарди - за попытку попасть мячом в главного арбитра поединка Николу Риццоли.
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