«Интер» обжаловал дисквалификацию Икарди и Перишича

«Интер» обжаловал дисквалификацию своих футболистов Мауро Икарди и Ивана Перишича, которые ранее были дисквалифицированы на два матча Серии А за неспортивное поведение в поединке 23-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса».

Напомним, что Перишич, получивший в матче красную карточку, был наказан за оскорбление судей, Икарди - за попытку попасть мячом в главного арбитра поединка Николу Риццоли.