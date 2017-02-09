Кальехон: «Марадона пообещал поддержать „Наполи“ на „Сантьяго Бернабеу“»
Сегодня, 15:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон рассказал о недавней встрече игроков «партенопейцев» с Диего Марадоной - легендой неаполитанского клуба:
«Все игроки с нетерпением ждали встречи с Марадоной, это было фантастикой. Он поговорил с каждым из нас, мы сделали большое количество селфи.
Он пообещал, что поддержит нас на „Сантьяго Бернабеу“, это должно нам помочь. В последний раз, когда он присутствовал на нашем матче, мы обыграли „Рому“ со счетом 3:0. Надеюсь, в этот раз история повторится».
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Желаю итальянскому клубу и его болельщикам уверенно победить в обоих матчах!!!