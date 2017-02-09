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Кальехон: «Марадона пообещал поддержать „Наполи“ на „Сантьяго Бернабеу“»

Матч: РеалРеал-:-НаполиНаполи
Начало матча: 15.02.2017, 22:45
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Кальехон Хосе, Марадона Диего
Сегодня, 15:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон рассказал о недавней встрече игроков «партенопейцев» с Диего Марадоной - легендой неаполитанского клуба:

«Все игроки с нетерпением ждали встречи с Марадоной, это было фантастикой. Он поговорил с каждым из нас, мы сделали большое количество селфи.

Он пообещал, что поддержит нас на „Сантьяго Бернабеу“, это должно нам помочь. В последний раз, когда он присутствовал на нашем матче, мы обыграли „Рому“ со счетом 3:0. Надеюсь, в этот раз история повторится».

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