Кальехон: «Марадона пообещал поддержать „Наполи“ на „Сантьяго Бернабеу“»

Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон рассказал о недавней встрече игроков «партенопейцев» с Диего Марадоной - легендой неаполитанского клуба:

«Все игроки с нетерпением ждали встречи с Марадоной, это было фантастикой. Он поговорил с каждым из нас, мы сделали большое количество селфи.

Он пообещал, что поддержит нас на „Сантьяго Бернабеу“, это должно нам помочь. В последний раз, когда он присутствовал на нашем матче, мы обыграли „Рому“ со счетом 3:0. Надеюсь, в этот раз история повторится».