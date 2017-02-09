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Нобоа: «Остаюсь в „Ростове“, буду играть здесь»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Ростов, Зенит, Нобоа Кристиан
Сегодня, 15:52 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа сообщил, что до лета точно не будет менять клубную прописку:

«Последнее время все писали, что я куда-то могу уйти. Но я остаюсь в „Ростове“, буду играть здесь.

Не расстроился ли от того, что „Зенит“ решил в итоге меня не подписывать? Не знаю. Конкретного предложения от „Зенита“ не поступало, со мной лично никто не общался.

Предлагали ли новый контракт в „Ростове“? Пока не разговаривали об этом. Но я намерен отыграть сезон здесь».

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