Нобоа: «Остаюсь в „Ростове“, буду играть здесь»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа сообщил, что до лета точно не будет менять клубную прописку:

«Последнее время все писали, что я куда-то могу уйти. Но я остаюсь в „Ростове“, буду играть здесь.

Не расстроился ли от того, что „Зенит“ решил в итоге меня не подписывать? Не знаю. Конкретного предложения от „Зенита“ не поступало, со мной лично никто не общался.

Предлагали ли новый контракт в „Ростове“? Пока не разговаривали об этом. Но я намерен отыграть сезон здесь».