Нобоа: «Остаюсь в „Ростове“, буду играть здесь»
Сегодня, 15:52 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа сообщил, что до лета точно не будет менять клубную прописку:
«Последнее время все писали, что я куда-то могу уйти. Но я остаюсь в „Ростове“, буду играть здесь.
Не расстроился ли от того, что „Зенит“ решил в итоге меня не подписывать? Не знаю. Конкретного предложения от „Зенита“ не поступало, со мной лично никто не общался.
Предлагали ли новый контракт в „Ростове“? Пока не разговаривали об этом. Но я намерен отыграть сезон здесь».
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Когда клуб попадет в еврокубки, то Нобоа подпишет новый контракт.