Венгер: «„Арсеналу“ не нужен Харт»
Сегодня, 16:03 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил о том, что «канониры» не будут бороться за подписание голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта, который до конца сезона на правах аренды выступает за «Торино»:
«Заинтересован ли „Арсенал“ в приобретении Харта? Нет. У меня в расположении есть три голкипера мирового уровня, и я ими очень доволен».
Ранее сообщалось, что в услугах Харта может быть заинтересован «Ливерпуль».
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