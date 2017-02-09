Венгер: «„Арсеналу“ не нужен Харт»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил о том, что «канониры» не будут бороться за подписание голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта, который до конца сезона на правах аренды выступает за «Торино»:

«Заинтересован ли „Арсенал“ в приобретении Харта? Нет. У меня в расположении есть три голкипера мирового уровня, и я ими очень доволен».

Ранее сообщалось, что в услугах Харта может быть заинтересован «Ливерпуль».