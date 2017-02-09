Ещенко: «После прихода в „Спартак“ меня узнают - по-настоящему народная команда»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко, которому сегодня исполнилось 33 года, доволен своей жизнью:

«Конечно, я жизнью доволен. У меня две дочки, сам жив-здоров, поиграл в хороших командах, сейчас играю в отличной команде. После прихода в „Спартак“ меня и узнают и общаются со мной болельщики. По-настоящему народная команда.

Самые памятные матчи за „Спартак“? Наверное, первый матч и тот, когда я забил гол. Конечно, я все свои матчи просматриваю, делаю свои выводы».