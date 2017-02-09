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Ещенко: «После прихода в „Спартак“ меня узнают - по-настоящему народная команда»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Ещенко Андрей
Сегодня, 16:16 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко, которому сегодня исполнилось 33 года, доволен своей жизнью:

«Конечно, я жизнью доволен. У меня две дочки, сам жив-здоров, поиграл в хороших командах, сейчас играю в отличной команде. После прихода в „Спартак“ меня и узнают и общаются со мной болельщики. По-настоящему народная команда. 

Самые памятные матчи за „Спартак“? Наверное, первый матч и тот, когда я забил гол. Конечно, я все свои матчи просматриваю, делаю свои выводы».

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