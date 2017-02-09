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Руни: «Знаем, что победить в Премьер-Лиге будет проблематично»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Руни Уэйн
Сегодня, 16:34 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни осознает, что обойти «Челси» в нынешнем сезоне АПЛ будет крайне сложно, однако считает, что МЮ по силам побороться за победу в других турнирах:

«Думаю, что дела МЮ в порядке. У нас хорошие шансы, чтобы пробиться в топ-4. Конечно, наши амбиции заставляли нас думать о чемпионстве, но сейчас это будет проблематично. Мы знаем об этом. Но мы претендуем на место в первой четверке.

Мы по-прежнему участвуем в Лиге Европы, сыграем в финале Кубка Лиги, участвуем в Кубке Англии, а это трофеи. Думаю, у нас достаточно сильный состав, чтобы рассчитывать на победу в этих турнирах».

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