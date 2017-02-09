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Скрипченко: «„Крыльям Советов“ необходимо усиление в некоторые линии»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Межсезонье, Крылья Советов, Скрипченко Вадим
Сегодня, 17:00 | Источник: ФК "Крылья Советов" | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко подвел итоги второго зимнего сбора команды и поделился ожиданиями от третьего, который также пройдет в Турции:

«На фоне тренировочных занятий нам приходилось играть, но можно сказать о том, что сегодня мы не обращаем внимания на результаты контрольных матчей. Главным для нас является сбалансировать состав и выстроить игровые цепочки. Главным пожеланием организаторам сборов было то, чтобы нам для спаррингов подыскали команды, являющиеся лидерами в своих национальных чемпионатах. Философия и психология таких команд – это дух победителей, потому что в своих лигах они находятся на ведущих ролях. С такими коллективами интересно соперничать. Это было главным. Исходя из этого, могу сказать, что во всех трех спаррингах нам противостояли хорошие команды. 

В первой половине сбора будет продолжаться объемная, интенсивная работа. Никто не собирается сбавлять обороты. Поэтому у нас также будут контрольные игры. Самым показательным матчем будет последний, перед возобновлением чемпионата. К этому поединку мы должны определиться с тем составом, на который будем рассчитывать. Конечно, это не говорит о том, что это точно будет стартовый состав на сезон. Но станет ясна картина, кто на тот момент будет готов выходить в стартовом составе и решать конкретные задачи в матче с „Локомотивом“. Пока идет комплектование команды. Нам необходимо усиление в некоторые линии, нужно сбалансировать состав команды. По ходу сезона всегда возможны травмы, дисквалификации – в связи с этим нам нужна ротация, определенный выбор и замены игроков.

Сейчас команде не хватает скорости перемещения, быстроты принятия решения. Это является следствием большого объема нагрузок. Постараемся выдержать запланированную программу для того, чтобы качественно подвести команду к возобновлению сезона».

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