Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Локомотив М, Миранчук Алексей, Геркус Илья
Сегодня, 17:06 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что полузащитник команды Алексей Миранчук отозвал свое заявление об уходе из клуба, которое он написал ранее.
«Миранчук отозвал заявление», — сказал Геркус.
Ранее агент игрока утверждал, что Миранчук на 100 % покидает «Локо».
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Надеюсь, что второе и поможет Локо в этом сезоне.
Оказывается из фк уволиться можно???
А как же Сычёв???