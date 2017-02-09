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Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Локомотив М, Миранчук Алексей, Геркус Илья
Сегодня, 17:06 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что полузащитник команды Алексей Миранчук отозвал свое заявление об уходе из клуба, которое он написал ранее.

«Миранчук отозвал заявление», — сказал Геркус.

Ранее агент игрока утверждал, что Миранчук на 100 % покидает «Локо».

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