Шпинев: «Миранчук отрабатывает свой контракт»
Сегодня, 17:38 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Представитель агентства iSport Вадим Шпинев сообщил, что полузащитник «Локо» Алексей Миранчук продолжает отрабатывать свой контракт.
«Алексей Миранчук отозвал из „Локомотива“ заявление об увольнении. Футболист отрабатывает свой контракт, как и положено».
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