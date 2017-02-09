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Перес: «Провести финал Кубка Испании на „Сантьяго Бернабеу“ не получится»

Матч: БарселонаБарселона-:-АлавесАлавес
Начало матча: 27.05.2017, 01:00
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Реал, Перес Флорентино
Сегодня, 17:53 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, что провести финальный матч Кубка Испании, в котором сразятся «Барселона» и «Алавес», на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу» не удастся, поскольку там будут вестись ремонтные работы. 

«У нас не получится провести финал, потому что на стадионе будут вестись ремонтные работы», — сказал Перес.

Ранее именно каталонцы выступили с инициативой о проведении решающего поединка в Мадриде.

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