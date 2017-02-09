Перес: «Провести финал Кубка Испании на „Сантьяго Бернабеу“ не получится»
Сегодня, 17:53 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, что провести финальный матч Кубка Испании, в котором сразятся «Барселона» и «Алавес», на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу» не удастся, поскольку там будут вестись ремонтные работы.
«У нас не получится провести финал, потому что на стадионе будут вестись ремонтные работы», — сказал Перес.
Ранее именно каталонцы выступили с инициативой о проведении решающего поединка в Мадриде.
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Его проводить надо на лучших стадионах Испании, а не на бюджетном Бернабеу, клуба, который трофеи выигрывает раз в 10 лет.
То одно чемпионство, то один Кубок Испании.
Его проводить надо на лучших стадионах Испании, а не на бюджетном Бернабеу, клуба, который трофеи выигрывает раз в 10 лет.
То одно чемпионство, то один Кубок Испании.
До крестовского 2 так могут достроить бернабеу)
До крестовского 2 так могут достроить бернабеу)
там еще после 0-4 не отошли
ахахаха
только блондинка не умея делать скрины , будет фотографировать экран)
Реал в очередной раз показывает , кто в Испании руководит футболом
не федерация , а Реал
уже не первый раз Мадрид отказывается от проведения финала
ждут Реал , но он почему-то проигрывает Сельте )
финалы определяют до начала кубка , почему Реал должен именно в тот день проводить ремонт )) смешно
осталось добиться проведения финала ЛЧ и вылететь в 1/8 финала , потом сказать - извините , у нас в этот день уборщицы за болела , некому убирать раздевалки
В принципе мечтатель ты, о чем мечтаешь, то и выдаешь).
Все равно его обязан вручать король Испании.
Пусть там хоть треснет от зависти Перес, когда Барселоне его дадут в рекордный 29-й раз.
Особенно после последнего финала, где судья подарил Реалу трофей.
антонимы.
Ёпт ты сначала все мои коменты почитай, а уж потом балаболить будешь.
А еще забыл глянуть на рейтинг игроков текущего сезона, где Месси на первом месте, все МСН в топ-5, а Роналду уже из топ-30 вылетел.
— Я публично и официально прошу, чтобы "Реал" имел мужество и написал письмо о том, что не хочет финала Кубка Испании на своей арене. И пусть не выдумывают пустых историй, — приводит слова Гаспара Cadena Ser.
На последней ассамблее "Реала" было объявлено, что клуб после матча 37-го тура Примеры с "Севильей" начинает в мае работы по реконструкции стадиона.