Перес: «Провести финал Кубка Испании на „Сантьяго Бернабеу“ не получится»

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, что провести финальный матч Кубка Испании, в котором сразятся «Барселона» и «Алавес», на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу» не удастся, поскольку там будут вестись ремонтные работы.

«У нас не получится провести финал, потому что на стадионе будут вестись ремонтные работы», — сказал Перес.

Ранее именно каталонцы выступили с инициативой о проведении решающего поединка в Мадриде.