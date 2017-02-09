Лукаку продлит контракт с «Эвертоном»

Агент нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку Мино Райола подтвердил, что бельгиец, который своей игрой привлек внимание топ-клубов, продлит контракт с «ирисками». Нынешний договор истекает в 2019 году.

«Между Лукаку и клубом нет никаких проблем. Договор на 99 процентов согласован. Сейчас обсуждаются детали, он будет продлен».