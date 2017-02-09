МЮ получил рекордные доходы за третий квартал 2016 года

«Манчестер Юнайтед» отчитался о финансовых результатах за третий квартал 2016 года, сообщив о рекордных доходах. Доход МЮ в период с октября по декабрь вырос на 18 процентов и составил 185 млн евро. Валовая прибыль до налогообложения выросла на 23 процента и составила 81 млн евро. В клубе отмечают, что рост обусловлен хорошими продажами футболок и маркетинговой деятельностью, контрактами со спонсорами и ростом прибыли от продажи телевизионных прав, а также билетов на матчи. В нынешнем сезоне МЮ хочет побить рекорд доходов за год.