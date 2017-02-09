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МЮ получил рекордные доходы за третий квартал 2016 года

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Ман Юнайтед
Сегодня, 18:47 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

«Манчестер Юнайтед» отчитался о финансовых результатах за третий квартал 2016 года, сообщив о рекордных доходах. Доход МЮ в период с октября по декабрь вырос на 18 процентов и составил 185 млн евро. Валовая прибыль до налогообложения выросла на 23 процента и составила 81 млн евро. В клубе отмечают, что рост обусловлен хорошими продажами футболок и маркетинговой деятельностью, контрактами со спонсорами и ростом прибыли от продажи телевизионных прав, а также билетов на матчи. В нынешнем сезоне МЮ хочет побить рекорд доходов за год.

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