«Терек» обыграл «Вардар» в контрольном матче

В рамках зимнего сбора «Терек» обыграл македонский «Вардар» со счетом 3:1. В составе грозненцев дубль оформил Митришев, еще один гол с пенальти забил Торже. Оба они вышли на поле во втором тайме.

Стартовый состав «Терека»: Городов, Уциев, Семенов, Плиев, Анхель, Роши, Грозав, Кузяев, Пирис, Бериша, Балай.