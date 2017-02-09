«Терек» обыграл «Вардар» в контрольном матче
Сегодня, 18:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В рамках зимнего сбора «Терек» обыграл македонский «Вардар» со счетом 3:1. В составе грозненцев дубль оформил Митришев, еще один гол с пенальти забил Торже. Оба они вышли на поле во втором тайме.
Стартовый состав «Терека»: Городов, Уциев, Семенов, Плиев, Анхель, Роши, Грозав, Кузяев, Пирис, Бериша, Балай.
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