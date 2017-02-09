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Дмитрий Кудряшов может войти в тренерский штаб «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Анжи, Кудряшов Дмитрий
Сегодня, 18:56 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра подтвердил, что бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Кудряшов проходит сборы с махачкалинской командой.

«Это нельзя назвать просмотром. Все знают Дмитрия как очень порядочного человека, который является незаменимой личностью во всех командах. Неслучайно он играл в „Спартаке“ и „Спартаке-2“. Мы ему очень благодарны. Он здорово помог сформировать микроклимат в команде на втором сборе и, думаю, поедет на третий.

Будем ли заключать контракт? Вероятность такая есть. Просто пока еще нужно понять, в каком качестве мы хотим видеть Дмитрия в клубе. Может быть, ему будет предложена должность тренера в команде. Посмотрим. Его опыт, умение налаживать микроклимат могут помочь „Анжи“».

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