Дмитрий Кудряшов может войти в тренерский штаб «Анжи»

Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра подтвердил, что бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Кудряшов проходит сборы с махачкалинской командой.

«Это нельзя назвать просмотром. Все знают Дмитрия как очень порядочного человека, который является незаменимой личностью во всех командах. Неслучайно он играл в „Спартаке“ и „Спартаке-2“. Мы ему очень благодарны. Он здорово помог сформировать микроклимат в команде на втором сборе и, думаю, поедет на третий.

Будем ли заключать контракт? Вероятность такая есть. Просто пока еще нужно понять, в каком качестве мы хотим видеть Дмитрия в клубе. Может быть, ему будет предложена должность тренера в команде. Посмотрим. Его опыт, умение налаживать микроклимат могут помочь „Анжи“».