«Краснодар» разгромил «Марбелью» в контрольном матче
Сегодня, 19:00 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В рамках зимнего сбора в Испании «Краснодар» обыграл в контрольном матче местную «Марбелью» со счетом 4:0. Голами за краснодарцев отметились Мартынович, Подберезкин, Налдо и Смолов.
«Краснодар»: Крицюк, Калешин, Мартынович, Налдо, Торбинский, Газинский, Каборе (Рамирес 63), Подберезкин (Жоаозиньо 75), Клаессон, Вандерсон (Лаборде 63), Смолов (Фомин 63).
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