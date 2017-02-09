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«Краснодар» разгромил «Марбелью» в контрольном матче

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Краснодар
Сегодня, 19:00 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В рамках зимнего сбора в Испании «Краснодар» обыграл в контрольном матче местную «Марбелью» со счетом 4:0. Голами за краснодарцев отметились Мартынович, Подберезкин, Налдо и Смолов.

«Краснодар»: Крицюк, Калешин, Мартынович, Налдо, Торбинский, Газинский, Каборе (Рамирес 63), Подберезкин (Жоаозиньо 75), Клаессон, Вандерсон (Лаборде 63), Смолов (Фомин 63).

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