«Арсенал» сыграл вничью с «Милсами»
Сегодня, 19:07 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В рамках зимнего сбора тульский «Арсенал» сыграл вничью с молдавским «Милсами» - 3:3. В составе тульской команды голами отметились Беляев, Буранов, Бурмистров.
Стартовый состав «Арсенала»: Левашов, Хагуш, Денисов, Беляев, Иванов, Вергара, Стеклов, Рыжков, Власов, Шевченко, Бурмистров.
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