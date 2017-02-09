«Динамо» уступило словенской «Олимпии»
Сегодня, 19:13 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В контрольном матче на сборе в Турции московское «Динамо» проиграло «Олимпии» со счетом 0:2. Дубль в составе словенцев во втором тайме оформил Илич.
Состав «Динамо»: Шунин, Морозов (Терехов 46), Хольмен, Рыков, Панченко, Зотов, Темников (Катрич 77), Маркелов (Луценко 46), Бечирай (Ташаев 46), Козлов, Сапета.
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