Перес: «Де Хеа? До конца сезона „Реал“ переговоры не ведёт»

Президент «Реала» Флорентино Перес опроверг слухи о том, что в клубе хотят заменить вратаря Кейлора Наваса на Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед».

«Все в клубе довольны Навасом. Ничего не изменилось в этом плане. Но и слухи комментировать или отрицать мы не будем. Скажу лишь, что до завершения сезона никакие переговоры о трансферах не ведутся».