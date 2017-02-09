Перес: «Де Хеа? До конца сезона „Реал“ переговоры не ведёт»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Навас Кейлор, Перес Флорентино , Де Хеа Давид
Сегодня, 19:51 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Президент «Реала» Флорентино Перес опроверг слухи о том, что в клубе хотят заменить вратаря Кейлора Наваса на Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед».
«Все в клубе довольны Навасом. Ничего не изменилось в этом плане. Но и слухи комментировать или отрицать мы не будем. Скажу лишь, что до завершения сезона никакие переговоры о трансферах не ведутся».
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