Ибрагимович: «Уверен, что МЮ возьмёт хотя бы один трофей»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович подчеркнул, что не теряет мотивации в английской команде.

«В таком клубе, который имеет богатую историю и традиции, давление неизбежно. Мы должны идти в ногу со временем и творить историю. В МЮ давление присутствует 24 часа в сутки. У каждого здесь должна быть воля к победе, жажда успеха и цель. Тут каждый хочет преуспеть во всех турнирах. Уверен, что хотя бы один трофей мы возьмем».