Рейтинг@Mail.ru

Ибрагимович: «Уверен, что МЮ возьмёт хотя бы один трофей»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан
Сегодня, 19:56 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович подчеркнул, что не теряет мотивации в английской команде.

«В таком клубе, который имеет богатую историю и традиции, давление неизбежно. Мы должны идти в ногу со временем и творить историю. В МЮ давление присутствует 24 часа в сутки. У каждого здесь должна быть воля к победе, жажда успеха и цель. Тут каждый хочет преуспеть во всех турнирах. Уверен, что хотя бы один трофей мы возьмем».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:43, редактировал Сегодня 20:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:09
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:08
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 20:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:34 Куртуа: «Неучастие в еврокубках не даёт „Челси“ преимуществ» 0
16:34 Руни: «Знаем, что победить в Премьер-Лиге будет проблематично» 25
16:25 Элканн: «Невероятно, какие в „Интере“ неудачники» 32
16:03 Венгер: «„Арсеналу“ не нужен Харт» 8
15:44 Кальехон: «Марадона пообещал поддержать „Наполи“ на „Сантьяго Бернабеу“» 11
15:17 Де Хеа: «На тему „Реала“ я говорить не буду» 19
15:07 УЕФА хочет, чтобы 16 европейских сборных были разведены по разным группам на ЧМ-2026 26
14:09 Марадона: «Сампаоли - лучший аргентинский тренер» 25
13:27 Хёнесс: «Коста пытается выбить себе зарплату побольше. В „Баварии“ это не пройдёт» 28
12:51 Венгер: «Моё будущее? Оно впереди меня» 20
все материалы по этой теме
Турниры