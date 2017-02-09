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Луис Суарес дисквалифицирован на два матча

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Барселона, Суарес Луис
Сегодня, 20:01 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес дисквалифицирован на два матча Кубка Испании. Уругваец был удален в ответном полуфинале с «Атлетико» (1:1) и должен был пропустить финальный поединок с «Алавесом». Дополнительный матч дисквалификации, который он отбудет в следующем сезоне, Суарес получил за то, что после удаления вернулся к полю, чтобы досмотреть матч, а не ушел в раздевалку.

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