Нападающий «Барселоны» Луис Суарес дисквалифицирован на два матча Кубка Испании. Уругваец был удален в ответном полуфинале с «Атлетико» (1:1) и должен был пропустить финальный поединок с «Алавесом». Дополнительный матч дисквалификации, который он отбудет в следующем сезоне, Суарес получил за то, что после удаления вернулся к полю, чтобы досмотреть матч, а не ушел в раздевалку.