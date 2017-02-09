Луис Суарес дисквалифицирован на два матча
Сегодня, 20:01 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес дисквалифицирован на два матча Кубка Испании. Уругваец был удален в ответном полуфинале с «Атлетико» (1:1) и должен был пропустить финальный поединок с «Алавесом». Дополнительный матч дисквалификации, который он отбудет в следующем сезоне, Суарес получил за то, что после удаления вернулся к полю, чтобы досмотреть матч, а не ушел в раздевалку.
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ЛЧ второй год подряд взять не позволят.
Молитесь чтобы судьи не бросили тащить и притащили к единственной Ла Лиге, за последние 9 лет))
зато игроки Реала неприкасаемые)
Удали Рамоса , он еще хамски в морду дал уходя с поля - так можно делать 1 матч только за КК
Алонсо та же история - 1 матч
Хамское поведение Роналду , который еще накидывается на тренера ( прямая красная должна быть) - даже ЖК не дали
Марсело тоже хам полевой , как и неадекватный Пепе
Тем сильней боибанет в Мадриде, когда Иньеста на правах капитана поднимет трофей над головой.
Лучший игрок барсы - Суарес пропускает финал кубка испании))))
уменьшаются шансы барсы выиграть свой единственный трофей в этом сезоне))))
Удачи Барселоне в финале!)
https://www.youtube.com/watch?v=_lNbORerNAk
https://www.youtube.com/watch?v=ifJ3-VxLRuM
https://www.youtube.com/watch?v=vPDbNntrLtk
"Заслужил он"... эксперт вылез
смешная карточка, судья не адекватный