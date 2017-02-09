Куртуа: «Неучастие в еврокубках не даёт „Челси“ преимуществ»

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа не согласен с наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, который говорил, что у «синих» есть преимущество в Премьер-Лиге из-за неучастия в еврокубках.

«Игроки не хотят расслабляться, они хотят играть в Европе. Когда ты играешь через каждые три-четыре дня, находишься даже в лучшем тонусе, поскольку борешься за большие призы. У нас много запасных игроков, которые хотят выходить на поле. Возможно, они не получают тех минут, которых заслуживают. Если бы мы играли в еврокубках, они выходили бы на поле чаще. Мы выигрывали чемпионат, даже когда выступали в Европе. Так что не вижу связи».