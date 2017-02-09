Рейтинг@Mail.ru

Куртуа: «Неучастие в еврокубках не даёт „Челси“ преимуществ»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Моуриньо Жозе , Куртуа Тибо
Сегодня, 20:34 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа не согласен с наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, который говорил, что у «синих» есть преимущество в Премьер-Лиге из-за неучастия в еврокубках.

«Игроки не хотят расслабляться, они хотят играть в Европе. Когда ты играешь через каждые три-четыре дня, находишься даже в лучшем тонусе, поскольку борешься за большие призы. У нас много запасных игроков, которые хотят выходить на поле. Возможно, они не получают тех минут, которых заслуживают. Если бы мы играли в еврокубках, они выходили бы на поле чаще. Мы выигрывали чемпионат, даже когда выступали в Европе. Так что не вижу связи».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
19:56 Ибрагимович: «Уверен, что МЮ возьмёт хотя бы один трофей» 12
16:34 Руни: «Знаем, что победить в Премьер-Лиге будет проблематично» 25
16:25 Элканн: «Невероятно, какие в „Интере“ неудачники» 32
16:03 Венгер: «„Арсеналу“ не нужен Харт» 8
15:44 Кальехон: «Марадона пообещал поддержать „Наполи“ на „Сантьяго Бернабеу“» 11
15:17 Де Хеа: «На тему „Реала“ я говорить не буду» 19
15:07 УЕФА хочет, чтобы 16 европейских сборных были разведены по разным группам на ЧМ-2026 26
14:09 Марадона: «Сампаоли - лучший аргентинский тренер» 25
13:27 Хёнесс: «Коста пытается выбить себе зарплату побольше. В „Баварии“ это не пройдёт» 28
12:51 Венгер: «Моё будущее? Оно впереди меня» 20
все материалы по этой теме
Турниры