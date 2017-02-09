Британский парламент выразил вотум недоверия Футбольной ассоциации

Парламент Великобритании выразил вотум недоверия Футбольной ассоциации Англии (ФА). Такое решение было принято после дебатов в парламенте, который обсуждал реформирование ФА. По мнению депутатов, ФА стала слишком закостенелой организацией, которая не идет в ногу со временем и не хочет проводить реформы. Ссылаются также на то, что 90 из 122 членов Совета ФА уже за 60 лет. Парламент хочет, чтобы ФА до апреля предоставила планы реформ, чтобы уделять больше внимания массовому футболу и коммуникациям. Также в парламенте хотят снизить доминирующую роль Премьер-Лиги в футбольной жизни. Министр спорта Великобритании пригрозил, что ФА может лишиться 30-40 млн фунтов стерлингов из бюджета.