«Ювентус» объявил о переходе Эрнанеса в «Хебей Форчун»

«Ювентус» официально объявил о продаже полузащитника Эрнанеса в китайский «Хебей Форчун». Стоимость сделки составила 8 млн евро. Также предусмотрены бонусы в размере 2 млн. В «Ювентусе» 31-летний бразилец провел 35 матчей, выиграл с командой чемпионат Италии и Кубок.