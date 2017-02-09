«Ювентус» объявил о переходе Эрнанеса в «Хебей Форчун»
Сегодня, 20:58 | Источник: ФК "Ювентус" | Редакция: Сергей Иванов
«Ювентус» официально объявил о продаже полузащитника Эрнанеса в китайский «Хебей Форчун». Стоимость сделки составила 8 млн евро. Также предусмотрены бонусы в размере 2 млн. В «Ювентусе» 31-летний бразилец провел 35 матчей, выиграл с командой чемпионат Италии и Кубок.
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